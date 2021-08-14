Geçtiğimiz sezonun devre arasından Schalke'den, İngiliz devi Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak'ın, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle Alman ekibinin 2. Lig'de mücadele edecek olmasından ötürü ve Mavi-Beyazlı ekibin Milli futbolcumuzdan bonservis geliri elde etmek istemesi sebebiyle yollar ayrılacak. Bu anlamda geçtiğimiz haftalarda Ozan’a İngiliz ekibi Leicester talip olmuştu.

Sevilla reddedildi

Ada temsilcisinin hedefi ise stoper tandemini Çağlar Söyüncü- Ozan Kabak ikilisinden oluşturmak. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda İspanya La Liga ekibi Sevilla, 21 yaşındaki stoper için teklif yaptı. Ancak Sevilla'nın bu önerisi reddedildi. Bu gelişmelerle birlikte Ozan Kabak'ın, Leicester City'ye transfer olma ihtimali arttı. Premier Lig ekibinin, önümüzdeki günlerde bu transfer için somut adımlar atması bekleniyor.