Premier Lig ekiplerinden Leicester City, hücum hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester, Salzburg'dan Patson Daka'yı transfer etti.

İngiliz ekibinin resmi site üzerinden yaptığı açıklamada Patson adka ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını ve 1 Temmuz itibariyle resmen kadroya katılacağı açıklandı.

Patson Daka, geçtiğimiz sezon 28 maçta attığı 27 gol ile Avusturya'da sezonu gol kralı olarak tamamlamış ve sezonun oyuncusu seçilmeyi başarmıştı. Salzburg formasıyla toplamda 125 maçta 68 gol atan Patson Daka, son 87 maçında ise 61 gole imza atmıştı.

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Zambiyalı oyuncu, "Bu harika, tarihi kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım. Bu, benim hayalimdi ve çok mutluyum. Leicester'ı ligi kazandıklarından beri takip ediyorum. Benim için mükemmel bir yer olduğunu hissediyorum çünkü şampiyonluk adına mücadele veren bir takım. Kolay olmayacağının farkındayım ama bu yeni meydan okumaya hazır olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullandı.