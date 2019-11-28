Leicester City'nin yeni antrenman sahasını Budist rahipler kutsadı
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig ekiplerinde Leicester City takımı yeni ev görkemli bir antreman sahasına sahip oldu. Bu saha için Budist rahipler, özel bir tören düzenlendiler ve sahayı kutsadılar.
Premier Lig'de bu sezon çok iyi bir performans gösteren ve 2.sıraya yerleşen Leicester City, yeni antrenman sahası için hazırlıklara başladı. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin yeni antreman sahasını budist rakipler kutsadı.
Yaklaşık 100 milyon Sterlin'e mal olacak
Özel törende Leicester City kadrosu, teknik adam Brendan Rodgers ve başkan Aiyawatt Srivaddhanaprabha hazır bulundu. Yaklaşık 100 milyon Sterlin'e mal olacak yeni antrenman tesisleri oldukça görkemli olacağa benziyor.