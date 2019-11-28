Premier Lig'de bu sezon çok iyi bir performans gösteren ve 2.sıraya yerleşen Leicester City, yeni antrenman sahası için hazırlıklara başladı. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin yeni antreman sahasını budist rakipler kutsadı.

Yaklaşık 100 milyon Sterlin'e mal olacak

Özel törende Leicester City kadrosu, teknik adam Brendan Rodgers ve başkan Aiyawatt Srivaddhanaprabha hazır bulundu. Yaklaşık 100 milyon Sterlin'e mal olacak yeni antrenman tesisleri oldukça görkemli olacağa benziyor.