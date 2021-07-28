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Leicester City'de Ghezzal ilk 11'de yer aldı

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan ve Leicester City'deki geleceği merak konusu olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Wycombe Wanderers ile oynanacak hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 21:32 Son Güncelleme:
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Leicester City'de Ghezzal ilk 11'de yer aldı

Uzun süredir Beşiktaş 'ın gündeminde yer alan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili Leicester City'den flaş bir karar geldi.

Geçtiğimiz gün kamp kadrosuna dahil edilen 29 yaşındaki futbolcu, Wycombe Wanderers ile oynanacak hazırlık maçının ilk 11'inde kendisine yer buldu. Öte yandan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı.

İşte Leicester City'nin ilk 11'i

Iversen, Ricardo, Fofana, Çağlar Söyüncü, Thomas, Ndidi, Ghezzal, Soumare, Maswanhise, Daka, Vardy

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