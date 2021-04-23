Leicester City - West Bromwich maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta maçında Leicester City King Power Stadyumu'nda West Bromwich'i ağırladı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi Leicester ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23'te Vardy, 26'da Evans ve 36'da Ihenacho kaydetti.

Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Okay Yokuşlu takımlarının ilk 11'lerinde maça başladılar ve sahada 90 dakika boyunca kaldılar. Bir diğer milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise yedek başladığı maçta Brendan Rodgers'tan forma şansı bulamadı.

Galatasaray 'dan kiralık olarak West Bromwich'in yolunu tutan Mbaye Diagne ise maça 11'de başladı ve sahada 61 dakika kalarak yerini Robson-Kanu'ya bıraktı.

Alınan bu sonuçla Leicester City puanını 59'a yükseltti. West Bromwich ise 24 puanda kaldı.





İlgili Haberler Zlatan Ibrahimovic Milan ile sözleşmesini uzattı



