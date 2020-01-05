Leicester City ve Manchester City, Federasyon Kupası’nda 4. turda

İngiltere Federasyon Kupası’nda 3. tur maçları oynandı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün forma giydiği Leicester City, evinde Championship ekibi Wigan’ı 2-0 yendi.

Çağlar Söyüncü’nün 25. dakikada Wes Morgan’ın yerine oyuna dahil olduğu mücadelede Leicester City’ye galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada kendi kalesine Tom Pearce ve 40. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

Kupanın son şampiyonu Manchester City, 4. lig ekibi Port Vale’i ağırladığı maçta 4-1 galip gelerek tur atladı. Ev sahibi takımın gollerini 20. dakikada Oleksandr Zinchenko, 42. dakikada Sergio Agüero, 58. dakikada Taylor Harwood-Bellis ve 76. dakikada Philip Foden attı. Port Vale, tek golünü 35. dakikada Tom Pope ile buldu.

Günün öne çıkan diğer karşılaşmasında ise Wolverhampton, evinde Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. Tur atlayacak takım, Manchester United’ın sahasında yapılacak maçın ardından belli olacak.