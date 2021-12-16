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Leicester City - Tottenham Hotspur karşılaşması ertelendi

Premier Lig'de bu akşam oynanması gereken Leicester City - Tottenham maçı Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

16 Aralık 2021, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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Leicester City - Tottenham Hotspur karşılaşması ertelendi

Leicester City ile Tottenham Hotspur arasındaki bugün oynanacak Premier Lig karşılaşması , ev sahibi takımın kadrosundaki yeni koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig yönetimi Leicester'ın daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle erteleme talebini reddetmişti.

Manchester United, Brentford, Brighton & Hove Albion ve Watford son zamanlarda kadrolarında Covid-19 salgını olan Premier Lig kulüpleri arasında yer alıyor.

Totenham'ın Rennes ve Brighton'a karşı son iki maçı kulüpteki salgın nedeniyle ertelenmişti.


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