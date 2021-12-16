Leicester City - Tottenham Hotspur karşılaşması ertelendi

Leicester City ile Tottenham Hotspur arasındaki bugün oynanacak Premier Lig karşılaşması , ev sahibi takımın kadrosundaki yeni koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Premier Lig yönetimi Leicester'ın daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle erteleme talebini reddetmişti.
Manchester United, Brentford, Brighton & Hove Albion ve Watford son zamanlarda kadrolarında Covid-19 salgını olan Premier Lig kulüpleri arasında yer alıyor.
Totenham'ın Rennes ve Brighton'a karşı son iki maçı kulüpteki salgın nedeniyle ertelenmişti.