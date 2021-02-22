1884 yılında Leicester'da kurulan Leicester City futbol takımı günümüzde İngiltere'nin önde gelen futbol kulüpleri arasında yer almaktadır. Kurulduğu ilk yıllarda pek çok stat değiştirmek zorunda kalınsa da Leicester City 2000'li yılların hemen başında yeni mabedine kavuşmuştur.

Leicester City Stadı'nın adı nedir?

Leicester City futbol takımı günümüzde maçlarını Walkers Stadyumunda oynamaktadır. Ancak Walkers Stadyumunun güncel ismi sponsorluk anlaşması gereği King Power Stadyumu’dur.

King Power Stadyumu yani Walkers Stadyumu 2002 yılında hizmete açılmıştır. İngiltere genelinde bu stat 19. sırada yer almaktadır. King Power Stadyumu İngiltere’nin Leicester şehrinde faaliyet göstermektedir.

Leicester City Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Leicester City futbol takımının günümüzde maçlarını yapmakta olduğu King Power Stadyumu toplamda 32.312 kişiliktir. Bu kapasitenin tamamı koltuk oturma düzenlidir. King Power Stadyumu oturma düzenine göre herkes gayet rahat bir şekilde sahanın tamamını görebilmektedir. King Power Stadyumu kapasitesi genişletilmeye elverişli bir yapıdadır. Kısa sürede toplamda 50 bin kapasiteye çıkartılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Leicester City maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Leicester City futbol takımı 1884 yılında Leicester Fosse ismiyle kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda Fosse Road civarında çeşitli yerlerde amatör maçlar yapılmıştır.

Leicester City bu dönemdeki maçlarının bir kısmını Victoria Park’ta gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra Belgrave Road ve Cricket Ground olmak üzere birkaç yerde daha ilk yıllarında maçlar yapmıştır.

1891 yılına gelindiğinde ise tam 110 yıl boyunca maçlarını oynayacağı Filbert Street adıyla City Business Stadyumuna giriş yapmıştır. Burada profesyonel olarak stadyum faaliyetlerinden bahsetmek mümkündür.

Filbert Street City Business Stadyumu Leicester City futbol takımı için büyük bir tarih içermektedir. 2002 yılına kadar burada maçlar yapan Leicester City günümüzdeki adıyla King Power Stadyumuna geçiş yapmıştır.