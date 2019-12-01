Leicester City son dakikada galibiyete uzandı

İngiltere Premier Lig’de oynanan maçta Leicester City, sahasında Everton’ı 2-1 mağlup etti.

Lider Liverpool’un en yakın takipçisi Leicester City, 14. hafta mücadelesinde Everton’ı ağırladı. Konuk ekibin 23. dakikada Richarlison ile öne geçtiği maçta Leicester City, 68. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı.

Brendan Rodgers’ın öğrencileri, 90 4. dakikada Kelechi Iheanacho’nun golüyle rakibini 2-1 yendi ve puanını 32’ye çıkardı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City’de 90 dakika forma giyerken, Evertonlı Cenk Tosun yedek kulübesinde görev bekledi.