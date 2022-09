Sezona kabus gibi giren Leicester City, son 2 maçını kazanıp kara bulutları dağıtan Manchester United'ı King Power Stadı'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçen sezonun son 4 haftasını maç kaybetmeden 10 puanla noktalayan Leicester City, bu sezonun ilk 4 haftasında sadece 1 puan alabildi ve son sıraya demir atmış durumda. Tecrübeli eldiven Kasper Schmeichel'ı Nice aldı, savunmanın değerli ismi Wesley Fofana ise yaklaşık 81 milyon euro karşılığında Chelsea yolunu tuttu. Dişe dokunur transfer de yapmadılar... Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 4 haftada hiç süre almadı, stoper ikilisi olarak "Jonny Evans & Daniel Amartey" oynuyor. Çağlar'ın transferin son gününde (bugün) takımdan ayrılması ve maç kadrosunda olmaması bekleniyor... Ricardo Pereira ve Ryan Bertrand sakat, James Maddison maç saati netleşecek. Maddison yetişmezse hücumun bir kanadında Ayoze Perez izleyeceğiz. Merkezde Jamie Vardy olacak. Diğer kanatta da Harvey Barnes forma giyecek.

Şampiyonlar Ligi bileti alınamadığı için Ralf Rangnick'le devam etmeyen ve Ajax'tan Erik ten Hag'ı takımın başına getiren Manchester United, yeni sezona 2 ağır yenilgiyle girmişti. Old Trafford'da Brighton'a yenilip, Brentford deplasmanında 4-0 kaybedilince Hollandalı teknik adam için çanlar erkenden çalmaya başlamıştı ancak Liverpool ve Southampton galibiyetleriyle rüzgar biraz duruldu. Sezon başı hazırlıklarını "kendi isteğiyle" kaçıran, takımdan ayrılacağı her fırsatta dile getirilen Cristiano Ronaldo ise "an itibariyle" Manchester United'da kalmış gözüküyor. Antony takviyesine rağmen Portekizli yıldızın takımda kalacağı açıklandı. Bizzat Erik ten Hag tarafından... Orta alana Casemiro ve Christian Eriksen, savunmaya Tyrell Malacia ve Lisandro Martinez eklemeleri yapıldı. Eric Bailly, Paul Pogba, Nemanja Matic ve Edinson Cavani takımdan ayrıldı. Leicester City maçı öncesi Anthony Martial ile Victor Lindelof dışında göze çarpan eksik yok. Ronaldo yerine Anthony Elanga'nın ilk 11'de olması bekleniyor. Casemiro ilk kez ilk 11'de başlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 maçta Manchester United'ın galibiyeti yok! (3 Leicester galibiyeti - 2 beraberlik)

- Manchester United'ın İngiliz forveti Marcus Rashford, King Power Stadı'nda oynadığı son 4 maçta 3 gol attı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu! %52'lik kesim sezona kötü başlayan Leicester City karşısında 2 maç üst üste kazanıp morallenen Kırmızı Şeytanlar'dan yana... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.