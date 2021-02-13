Leicester City - Liverpool maç sonucu: 3-1

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Ozan Kabak'ın ilk kez 11'inde sahaya çıktığı Liverpool İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçında karşı karşıya geldi. Liverpool mücadelede 1-0 öne geçse de sahadan galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Leicester City oldu.

Ozan Kabak ve Cağlar Söyüncü mücadelede 90 dakika sahada kalırken Cengiz Ünder süre alamadı.

Leicester'ın gollerini 78'de Maddison, 81'de Jamie Vardy ve 85'te Barnes kaydetti. Liverpool'un golünü ise 67. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Bu sonucun ardından Leicester City puanını 46 yaparken Liverpool 40 puanda kaldı.

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Çağlar Söyüncü, Ricardo, Ndidi, Tielemans, Albrighton; Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Milner, Mane, Salah, Firmino.



