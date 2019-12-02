Leicester City, Çağlar Söyüncü ile rekorları parçalıyor

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City bu sezon Premier Lig'de çok başarılı bir performans sergiliyor. Brendan Rodgers yönetimindeki takım 32 puanla Liverpool'un ardından 2.sırada yer alırken son Everton galibiyeti ile üst üste 6. kez sahadan ayrılmış puanla ayrılmış oldu.

Leicester City tarihinde ilk kez üst üste 6 maç kazandı

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Everton maçını son anlarda attığı golle 2-1 kazandı ve üst üste 6.kez galip geldi. Leicester City şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda bile en fazla 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Leicester City son 6 lig maçını kazanırken bu karşılaşmalarda sadece 2 gol yedi.

Premier Lig'de bu sezon en az gol yiyen takım

Harry Maguire'ın Manchester United'a transferi sonrası Çağlar Söyüncü'yü savunmaya monte eden Brendan Rodgers böylece çok başarılı bir hat kurdu. Leicester City kalesinde gördüğü 9 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Kalesini en çok gole kapatan takım

Leicester City bu sezon 14 maçın 6 tanesinde rakiplerine gol atma imkanı vermedi. Premier Lig'de bu sezon gol yemeden en çok maç bitiren takım olan Leicester City bu alanda 5 maç ile Manchester City, Burnley ve Sheffield United'ı geride bıraktı.

Guardiola'nın ekibini geride bıraktı

Leicester City topladığı 32 puanla Guardiola yönetimindeki geçen sezonun şampiyonu Manchester City'nin üç puan önünde 2.sırada bulunuyor. Brendan Rodgers böylece şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda 14.haftada topladığı puan olan 29'u da geçmiş oldu.

Premier Lig tarihine geçen skor: 9-0

Leicester City ligin 10.haftasında deplasmanda Southampton'ı 9-0 yenmiş ve Premier Lig tarihinde en farklı galibiyeti egale etmişti. Manchester United'ın rekorunu yineleyen Leicester City takımında bu maçta Çağlar Söyüncü 90 dakika görev yapmıştı.

TOLGA KURU