Leicester City-Burnley maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig’in 6. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, Burnley'i konuk etti. İki haftadır mağlup olan Leicester City, Jamie Vardy (kendi kalesine) ve Maxwel Cornet’in golleriyle iki kez geriye düştüğü maçtan, yine Jamie Vardy’nin attığı gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika oynadı.

Ligde bugün oynanan ve Ozan Tufan’ın 46. dakikada oyuna girdiği diğer mücadelede ise Watford, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

Ozan Kabak’ın forma giydiği Norwich City ise deplasmanda Everton’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu, 69 dakika sahada kaldı. Norwich City, ligdeki altıncı maçında da puan alamadı.







