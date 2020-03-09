Manchester City sonrası Norwich'e de kaybeden Leicester City'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkmıştı. Federasyon Kupası'nda Birmingham'ı Ricardo Pereira'nın golüyle yenip biraz olsun morallendiler. Sol bek Ben Chilwell'in durumu maç saati netleşecek, hafif sakatlığı bulunan golcü Jamie Vardy'nin maç kadrosunda olacağı açıklandı.

Premier Lig'de üst üste Bournemouth, Tottenham, Southampton yenilgileri alan Aston Villa ise, bu 3 yenilgi sonrası Manchester City karşısında Lig Kupası finalini de kaybetti. Ligde beklentilerin altında kalan Pepe Reina yerine Lig Kupası finalinde eldivenleri giyen ve performansıyla sınıfı geçen Örjan Nyland, King Power'da yine kalede olabilir. İskoç orta saha John McGinn son antrenmanlarda yer aldı ancak TD Dean Smith, oyuncusunu riske etmeyeceğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Leicester City, Premier Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanamadı. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Aston Villa ise Premier Lig'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçta karşılıklı goller izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Leicester City galibiyeti!

Üyelerin %54'ü Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ev sahibi ekibi 3 puana yakın görüyor. %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş.



