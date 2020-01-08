Bu sezon gösterdiği performansla alkış alan Leicester City lider Liverpool ve Manchester City ile peş peşe oynadığı maçları kaybederek zirveyle puan farkını eritebilme umudunu sürdüremedi. Buna rağmen West Ham ve Newcastle deplasmanlarını kazanan Tilkiler ikinci sıradaki yerini de korumasını bildi. Öte yandan Aralık başında deplasmanda oynadıkları maçta Aston Villa’yı 4-1’lik skorla rahat geçmişlerdi.

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Konuk ekip ise bir hayli sıkıntılı. Premier Lig’de düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Bordo-mavililer çok kötü bir Aralık ayını geride bıraktı. Yeni yıla ise deplasmanda Burnley’i 2-1 yenerek umutlu başlayan Aston Villa bu çıkışı Leicester City karşısında da sürdürmek istiyor.

Leicester City’de son 3 maçı kaçıran Jamie Vardy’nin durumu şüpheli olsa da bu maçta oynaması bekleniyor. Aston Villa’da ise Wesley, Tom Heaton, John McGinn ve Keinan Davis gibi kritik eksikler var.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Leicester City’nin oynadığı son 4 maç 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Leicester City’nin oynadığı son 6 Premier Lig maçında ilk yarı gol atılırken bu maçların 5’inde ise ilk yarıda 1.5 gol üzeri skor oldu.

- İki ekip arasında 1 ay önce oynanan maç deplasman ekibi Leicester’ın 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

- Leicester City Premier Lig’de Liverpool’dan sonra en az gol yiyen takım.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

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BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Leicester savunma anlamında bu sezon büyük yol kat etti. Özellikle takım savunmasını neredeyse kusursuz yapıyorlar. Aston Villa kırılgan bir ekip. Rakibin savunma kurgusunu bozabileceklerini sanmıyorum. Ev sahibi için zor bir mücadele olmaz.