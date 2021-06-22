Bonservisi Celta Vigo'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, Leeds United'ın gündemindeki yerini koruyor.

İngiliz basını Football Insider'da yer alan habere göre Leeds United'ın eski forveti Noel Whelan'ın Okay Yokuşlu'a övgüler yağdırdı ve Marcelo Bielsa'nın kadrosunu geliştireceğini dile getirdi. Whelan milli futbolcumuzla ilgili, "Yokuşlu bir uluslararası ve Leeds'in onun kalibresindeki oyunculara baktığını görmek harika. Doğru yönde ilerliyoruz. Yokuslu, sahip olduklarımızı geliştireceği için akıllıca bir transfer olabilir" dedi.

Menajeri kulüplerin ilgisini doğruladı

İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde 27 yaşındaki futbolcu ile Leeds United'ın yanı sıra West Ham United ve Crystal Palace'ın ilgilendiği öne sürülmüş. Oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, transferle ilgili yaptığı açıklamada kulüplerin ilgisini doğrulamıştı.