Leeds'in eski forveti Whelan: Okay akıllıca bir transfer olur
Leeds United'ın gündeminde yer alan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ile ilgili, İngiliz ekibinin eski forveti Noel Whelan değerlendirmede bulundu. Whelan, Okay'ın Leeds United için akıllıca bir transfer olabileceğini söyledi.
Bonservisi Celta Vigo'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, Leeds United'ın gündemindeki yerini koruyor.
İngiliz basını Football Insider'da yer alan habere göre Leeds United'ın eski forveti Noel Whelan'ın Okay Yokuşlu'a övgüler yağdırdı ve Marcelo Bielsa'nın kadrosunu geliştireceğini dile getirdi. Whelan milli futbolcumuzla ilgili, "Yokuşlu bir uluslararası ve Leeds'in onun kalibresindeki oyunculara baktığını görmek harika. Doğru yönde ilerliyoruz. Yokuslu, sahip olduklarımızı geliştireceği için akıllıca bir transfer olabilir" dedi.
Menajeri kulüplerin ilgisini doğruladı
İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde 27 yaşındaki futbolcu ile Leeds United'ın yanı sıra West Ham United ve Crystal Palace'ın ilgilendiği öne sürülmüş. Oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, transferle ilgili yaptığı açıklamada kulüplerin ilgisini doğrulamıştı.