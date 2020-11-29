Katalan devi Barcelona'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan genç yetenek Riqui Puig için talipler artıyor. Diario Sport, son olarak Leeds United'ın Puig'i kadrosuna katmak istediğini aktardı.

Ronald Koeman tarafından bu sezon sadece 2 maçta sonradan oyuna alınan ve bunlardan birinde 25, birinde 3 dakika verilen Puig'in ocak ayında takımdan ayrılması muhtemel. Leeds United da ocak ayında bir kiralama teklifi ile Puig'i kadrosuna katmak istiyor.

Leeds United'ın yanı sıra Puig için Leipzig, Real Betis ve Monaco gibi önemli takımların da devrede oldukları aktarıldı.