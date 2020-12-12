Leeds United - West Ham United maç sonucu: 1 - 2

Premier Lig 12.hafta maçında Marcelo Bielsa'nın yönetimindeki Leeds United evinde David Moyes'in takımı West Ham United karşısında 2-1 kaybetti. Konuk ekip bu sonuçla puanını 20 yaptı ve 5.sırada yer aldı

Klich'in erken gelen penaltı golüyle öne geçen Leeds United karşısında Moyes'un öğrencileri Soucek ve Ogbonna'nın golleriyle galibiyete ulaştı. Maç boyunca 19 şut çekip 8 kez kaleyi bulan Londra ekibi böylece deplasmanda bu sezon 3. kez kazandı