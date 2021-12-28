Leeds United ve Borussia Dortmund Eljif Elmas için yarışıyor

22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Serie A şampiyonluğu mücadelesi veren Napoli ile güzel bir sezon geçirdi. Tüm müsabakalarda 25 maçta altı gol ve iki asist yaptı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre Leeds ve Dortmund geçen Haziran transfer döneminde transfer etmek için uğraştılar fakat sonuç alamadılar. İlgisi azalmayan iki ekibin astronomik fiyata kış transfer döneminde tekrardan İtalya ekibinin kapısını çalacağını yazdı.

Temmuz 2019'da Fenerbahçe 'den transfer olan Elmas, Napoli formasıyla çıktığı 105 maçta 10 gol kaydetti ve 2019-20 İtalya Kupası'nı da kazandı.

Eljif Elmas’ın Napoli ile 3.5 yıl sözleşmesi bulunuyor.



