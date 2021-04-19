Son olarak Manchester City'yi Etihad'da deviren, son 3 lig maçında firesi olmayan Leeds United'da kaptan Liam Cooper cezalı. Cooper'ın yokluğunda Diego Llorente'nin savunma partnerinin Robin Koch olması bekleniyor. Adam Forshaw ve Rodrigo sakat, Raphinha'nın durumu maç saati netleşecek. Raphinha yetişmezse TD Marcelo Bielsa sağ açıkta Helder Costa'yı tercih edecektir. Sol açıkta Jack Harrison, en ileride Patrick Bamford olacak. Orta alandaki ağır yükü Stuart Dallas ve Tyler Roberts ile Kalvin Phillips taşıyacak. Özellikle Phillips'in sert Liverpool orta sahasındaki direnci merak konusu...

LEEDS UNITED - LIVERPOOL MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Real Madrid'e diş geçiremeyip Devler Ligi'nden elenen Liverpool, gözünü önümüzdeki sezon yeniden aynı arenada yer almaya dikmiş durumda. Premier Lig'de şu anki tabloya bakıldığında ilk 4 için savaştıklarını söylemek lazım ancak dün gece patlak veren Avrupa Süper Ligi kartların yeniden dağıtılmasına yol açabilir. Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez, Divock Origi ve Jordan Henderson her zamanki eksikler... Stoperde bir kez daha milli oyuncumuz Ozan Kabak'ı ve yanında Nathaniel Phillips'i izleyeceğiz. Orta alandaki üçlü; Thiago Alcantara, James Milner, Fabinho ve Georginio Wijnaldum dörtlüsünden seçilecek. Milner kenarda bekleyebilir. Hücumdaki üçlü de; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane ve Diogo Jota dörtlüsünden seçilecek. Burada da Jota yedek kalabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Leeds United'ın ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Liverpool deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kazandı.

- Premier Lig tarihinde Leeds United'a en fazla gol atan takım Liverpool! (25 maç - 52 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu! %47'lik kesim West Ham'ın Newcastle United'a kaybettiği haftada Devler Ligi hesapları yapan Liverpool'dan galibiyet bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.