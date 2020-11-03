Leeds United - Leicester City maç sonucu: 1 - 4

Leicester City, 7.hafta maçında Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United'ı deplasmanda 4-1 yendi. Leicester City böylece puanını 15 yaptı ve lider Liverpool'un bir puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, 71. dakikada oyuna girdi ve 76.dakikada takımının 3-1 öne geçtiği golde Jamie Vardy'ye asist yaptı. Cengiz Ünder, geçen hafta da Arsenal karşısında 75'te oyuna girip 80.dakikada yine Vardy'ye asist yaparak 1-0'lık galibiyette pay sahibi olmuştu

Leicester City takımında diğer golleri Tielemans (2) ve Harvey Barnes kaydetti.