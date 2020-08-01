Leeds United keseyi açtı

İngiltere Premier Lig’e yükselen Leeds United, gelecek sezon Avrupa potasında yer alabilmek için güçlü bir kadro kurmayı istiyor. Bu doğrultuda menacer Marcelo Bielsa ilk olarak PSG’nin süperstar forveti Edinson Cavani’yi istemişti. Leeds, şimdi de Everton’ın orta sahası Fabian Delph ile sol bek Danny Rose’a talip oldu. Leeds’ın, bu 3 oyuncu için ayırdığı bonservis bedelinin ise 70 milyon Euro olduğu bilgisine ulaşıldı.