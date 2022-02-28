Leeds United için Ernesto Valverde iddiası

Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da menajer Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı. Yeni menajerin kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken Ernesto Valverde'nin isminin gündeme geldiği belirtildi.

Leeds için son dönemde Jesse Marsch ismi öne çıkıyordu. Leipzig'den ayrılan Marsch'ın takımın başına geçeceği konuşulurken Marca'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Leeds United'da göreve gelebilecek kişinin son olarak Barcelona'yı çalıştıran Ernesto Valverde olduğu aktarıldı.

Leeds United'ın sportif direktörü Victor Orta'nın Valverde konusunda olumlu görüşlere sahip olduğu ve takımın başına getirmek isteyebileceği ifade ediliyor.