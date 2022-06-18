İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Bayern Münih'ten Marc Roca'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Bayern Münih ile anlaşmaya varılmasının ardından Marc Roca'nın 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde transfer edildiği duyuruldu.

25 yaşındaki İspanyol futbolcunun, 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtilirken, transferin mali detayları açıklanmadı. Ancak Avrupa basınında yer alan haberlere göre transfer 12 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlandı.

2020 yılında Espanyol'dan Bayern Münih'e transfer olan Roca, geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giydi.



