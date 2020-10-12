Marcelo Bielse yönetiminde yeniden Premier Lig'e dönen Leeds United'ın transfer çalışmaları sürüyor. Transfer döneminde 90 milyon Pound harcayan Leeds, Football Insider'a göre şimdi de Derby'den Louie Sibley'i kadrosuna katmak istiyor.

19 yaşındaki oyuncu, özellikle geçtiğimiz sezon Derby formasıyla hat-trick yaparak dikkatleri çekmiş ve bu sezon da 3 maçta forma giyme şansı bulmuştu.

Leeds'in 16 Ekim'e kadar alt ligden transfer yapma şansı bulunuyor. Leeds'in sportif direktörü Victor Orta'nın, Sibley için bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtilse de henüz Derby'ye resmi bir teklif yapılmadığı aktarılıyor.