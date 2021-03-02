Lee Sin Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Lee Sin İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Harika ve oldukça gizemli olduğu söylenen League of Legends şampiyonu Lee Sin, karşısındakinin kalp atışlarını dinleyerek dövüşen muhteşem karakter. Ne yaptığını bilen bir oyuncunun elinde, bu şampiyon fed bir LeBlanc'tan sonra oyundaki en tehlikeli ikinci şeydir. Lee Sin, şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini sizler için derledik. Haberimizde Lee Sin'e dair tüm detayları bulabilirsiniz.
Harika ve oldukça gizemli olduğu söylenen League of Legends şampiyonu Lee Sin, karşısındakinin kalp atışlarını dinleyerek dövüşen muhteşem karakter. Ne yaptığını bilen bir oyuncunun elinde, bu şampiyon fed bir LeBlanc'tan sonra oyundaki en tehlikeli ikinci şeydir. Lee Sin, şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri hazırladık.
Kör Keşiş Lee Sin
Lonia şehrinin kadim dövüş sanatı ustalarının başında gelen Lee Sin, her türlü zorluğun üstesinden ejderha ruhunun özüyle gelmektedir. İlkel bir dövüşçü olan bu şampiyon, seneler önce görüş yeteneğini kaybetmesine rağmen usta bir keşiş olmuştur. Yaşamını topraklarının kutsal dengesini bozmaya yeltenen kimselere karşı şehrini korumaya adamıştır.
Lee Sin dünya işlerini bir kenara bırakıp sadece sükunete ağırlık veren tavrını korumaktadır. Hasımları bu şampiyonun dillere destan olduğunu bilmekte ve yumruklarını, dönen tekmeleri ile harmanlayarak dövüş sanatının kitabını yazmaktadır.
Kör Keşiş Lee Sin Oynanış Biçimi
Lee Sin, jungle rolünde doğru ganglerle en fazla 30 dakika da savaşı bitiren bir şampiyondur. Öyle ki iyi bir oyuncu Lee Sin ile savaşlara katıldığında rakibine oyunu bile bıraktırır. Bu inanılmaz dövüş ustasının pasif skili Artçı Rüzgar, şampiyonun bir yetenek kullandıktan sonra, 3 saniyeliğine hareket hızını %40'a çıkarırken aynı zamanda 20/10 enerjisini yenilemektedir.
Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek 2 skill şeklindedir. İlki Ses Dalgası, rakiplerin yerini tespit eder. Düzensiz bir ses dalgası gönderir. Dalga karşılaştığı ilk rakibe fiziksel hasar verir. Ayrıca Ses Dalgası rakibe çarparsa, şampiyonun 3 saniye boyunca Titreşim Darbesi devam eder. İkinci skill ise Titreşim Darbesi, şampiyonun es Dalgası’nın vurduğu rakibin üstüne atılarak fiziksel hasar verir. Ayrıca rakibin eksik canının %8‘ine eşdeğer hasar verir.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yeteneği de 2 skille şeklinde yansır. İlki Koruma Güdüsü, şampiyonun dost bir hedefe doğru atılması sonucunda kendisiyle birlikte hedefi 2 saniyeliğine hasardan korur. Koruma Güdüsü’nün bekleme süresi de böylece %50 azalır. Bu skillden sonra şampiyon 3 saniye içinde Demir İrade kullanabilir. Diğer skill Demir İrade, şampiyonun yoğun eğitimi, savaşta yücelmesini sağlar. 4 saniyeliğine dövüşlerinde Çalma ve Can Emme kazanır.
Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek de yine 2 skill barındırır. Birinci skill olan Fırtına, şampiyonun yere vurarak rakiplerine büyü hasarı vermesini sağlar. Ayrıca vurduğu her birimi 4 saniyeliğine görünür hale gelir. Eğer fırtına bir rakibe isabet ederse, şampiyon 3 saniye boyunca Sakatla büyüsünü gerçekleştirebilir. İkinci skill Sakatla, ise fırtına sayesinde görünen rakipleri sakatlayarak hareket hızlarını düşürür. Bu hız zamanla eski haline döner.
Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Ejderhanın Gazabı, şampiyonun üçlü bir döner tekmeyle hedefini geri savurması eşliğinde gelir. Hedefin çarptığı rakiplere fiziksel hasar verir.
Kör Keşiş Lee Sin S11 Rün Dizilimi
Lee Sin şampiyonunun S11 rün dizilimi nasıldır;
İsabet
Yenilmez
Zafer
Efsane: Çeviklik
Son Direniş
İlham
Sihirli Pabuçlar
Kozmik Sezgi ve ayrıca;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)
Kör Keşiş Lee Sin S11 Yetenek Skilleri
Lee Sin, şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;
Ses Dalgası - Titreşim Darbesi: 2- 4- 5- 7- 9
Koruma Güdüsü - Demir İrade: 1- 8- 10- 12- 13
Fırtına - Sakatla: 3- 14- 15- 17- 18
Ejderhanın Gazabı: 6- 11- 16
Kör Keşiş Lee Sin S11 Counter Pickler
Lee Sin şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;
Garen
Udyr
Trundle
Renekton
Kör Keşiş Lee Sin Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Közbıçak
Kara Balta
Ölümün Dansı
Çelik Kaplamalı Çizme
İlahsindiren
Koruyucu Melek
Kör Keşiş Lee Sin Kostümleri
Lee Sin şampiyonunun tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Geleneksel Kostümü
Tapınak Fedaisi Kostümü
Ejder Yumruk Kostümü
Muay Thai Kostümü
Havuz Partisi Kostümü
SKT T1 Kostümü
Boksör Kostümü
Yüce Yumruk Kostümü
Oyun Kurucu Kostümü