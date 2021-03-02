Harika ve oldukça gizemli olduğu söylenen League of Legends şampiyonu Lee Sin, karşısındakinin kalp atışlarını dinleyerek dövüşen muhteşem karakter. Ne yaptığını bilen bir oyuncunun elinde, bu şampiyon fed bir LeBlanc'tan sonra oyundaki en tehlikeli ikinci şeydir. Lee Sin, şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri hazırladık.

Kör Keşiş Lee Sin

Lonia şehrinin kadim dövüş sanatı ustalarının başında gelen Lee Sin, her türlü zorluğun üstesinden ejderha ruhunun özüyle gelmektedir. İlkel bir dövüşçü olan bu şampiyon, seneler önce görüş yeteneğini kaybetmesine rağmen usta bir keşiş olmuştur. Yaşamını topraklarının kutsal dengesini bozmaya yeltenen kimselere karşı şehrini korumaya adamıştır.

Lee Sin dünya işlerini bir kenara bırakıp sadece sükunete ağırlık veren tavrını korumaktadır. Hasımları bu şampiyonun dillere destan olduğunu bilmekte ve yumruklarını, dönen tekmeleri ile harmanlayarak dövüş sanatının kitabını yazmaktadır.

Kör Keşiş Lee Sin Oynanış Biçimi

Lee Sin, jungle rolünde doğru ganglerle en fazla 30 dakika da savaşı bitiren bir şampiyondur. Öyle ki iyi bir oyuncu Lee Sin ile savaşlara katıldığında rakibine oyunu bile bıraktırır. Bu inanılmaz dövüş ustasının pasif skili Artçı Rüzgar, şampiyonun bir yetenek kullandıktan sonra, 3 saniyeliğine hareket hızını %40'a çıkarırken aynı zamanda 20/10 enerjisini yenilemektedir.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek 2 skill şeklindedir. İlki Ses Dalgası, rakiplerin yerini tespit eder. Düzensiz bir ses dalgası gönderir. Dalga karşılaştığı ilk rakibe fiziksel hasar verir. Ayrıca Ses Dalgası rakibe çarparsa, şampiyonun 3 saniye boyunca Titreşim Darbesi devam eder. İkinci skill ise Titreşim Darbesi, şampiyonun es Dalgası’nın vurduğu rakibin üstüne atılarak fiziksel hasar verir. Ayrıca rakibin eksik canının %8‘ine eşdeğer hasar verir.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yeteneği de 2 skille şeklinde yansır. İlki Koruma Güdüsü, şampiyonun dost bir hedefe doğru atılması sonucunda kendisiyle birlikte hedefi 2 saniyeliğine hasardan korur. Koruma Güdüsü’nün bekleme süresi de böylece %50 azalır. Bu skillden sonra şampiyon 3 saniye içinde Demir İrade kullanabilir. Diğer skill Demir İrade, şampiyonun yoğun eğitimi, savaşta yücelmesini sağlar. 4 saniyeliğine dövüşlerinde Çalma ve Can Emme kazanır.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek de yine 2 skill barındırır. Birinci skill olan Fırtına, şampiyonun yere vurarak rakiplerine büyü hasarı vermesini sağlar. Ayrıca vurduğu her birimi 4 saniyeliğine görünür hale gelir. Eğer fırtına bir rakibe isabet ederse, şampiyon 3 saniye boyunca Sakatla büyüsünü gerçekleştirebilir. İkinci skill Sakatla, ise fırtına sayesinde görünen rakipleri sakatlayarak hareket hızlarını düşürür. Bu hız zamanla eski haline döner.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Ejderhanın Gazabı, şampiyonun üçlü bir döner tekmeyle hedefini geri savurması eşliğinde gelir. Hedefin çarptığı rakiplere fiziksel hasar verir.

Kör Keşiş Lee Sin S11 Rün Dizilimi

Lee Sin şampiyonunun S11 rün dizilimi nasıldır;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

İlham

Sihirli Pabuçlar

Kozmik Sezgi ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)

Kör Keşiş Lee Sin S11 Yetenek Skilleri

Lee Sin, şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Ses Dalgası - Titreşim Darbesi: 2- 4- 5- 7- 9

Koruma Güdüsü - Demir İrade: 1- 8- 10- 12- 13

Fırtına - Sakatla: 3- 14- 15- 17- 18

Ejderhanın Gazabı: 6- 11- 16

Kör Keşiş Lee Sin S11 Counter Pickler

Lee Sin şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Garen

Udyr

Trundle

Renekton

Kör Keşiş Lee Sin Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Közbıçak

Kara Balta

Ölümün Dansı

Çelik Kaplamalı Çizme

İlahsindiren

Koruyucu Melek

Kör Keşiş Lee Sin Kostümleri

Lee Sin şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Geleneksel Kostümü

Tapınak Fedaisi Kostümü

Ejder Yumruk Kostümü

Muay Thai Kostümü

Havuz Partisi Kostümü

SKT T1 Kostümü

Boksör Kostümü

Yüce Yumruk Kostümü

Oyun Kurucu Kostümü