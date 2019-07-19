Serie A'ya bu sezon yeniden yükselen Lecce, uzun bir süredir Beşiktaş'ın golü futbolcusu Burak Yılmaz'ın peşinden koşuyordu. Başkan Fikret Orman'ın dün Fabian Ernst'in Vodafone Park'taki imza töreninde 34 yaşındaki milli futbolcunun hiçbir yere gitmeyeceğini söylemesinin ardından Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Daha önce Burak için resmi teklifte bulunduklarını açıklayan Meluso, İtalya'da yayın yapan TMW Radio'ya verdiği röportajda söz konusu transfer hakkında "Görüşmelerimiz normal bir şekilde ilerliyor. Forvet mevkii için dört seçeneğimiz var. Eğer Burak'ı alamazsak başka bir oyuncuya yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler