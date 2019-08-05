İtalyan Tuttomercatoweb'in özel haber olarak verdiği bilgiye göre Lecce Kostas Mitroglou transferinde sona geldi.

Marsilya'nın Yunan forveti hiçbir şekilde geri istemediği belirtilirken Lecce'nin transferi bitirmek üzere olduğu yazıldı.

Lecce Marsilya'ya anlaşırsa, 1 sezon daha kiralık anlaşması bulunan Galatasaray'ı da ikna etmek zorunda kalacak. Sarı Kırmızılılar'ın bu transferde İtalyan ekibine zorluk çıkarması beklenmiyor.

Kariyerinde Benfica ve Olympiakos takımları da bulunan 31 yaşındaki forvet geçen sezon Galatasaray foprması altında sadece 2 gol atabilmişti ancak özellikle Akhisarspor'a son saniyede attığı gol şampiyonluk yolunda çok büyük katkı vermişti.