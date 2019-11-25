Lecce-Cagliari maçında olay!

İtalya Serie A'nın 13. hafta erteleme mücadelesinde Lecce, Stadio Comunale Via del Mare'de Cagliari'yi ağırladı. Ekşi Sözlük’teki unutulmaz “0-0 bitmiş lecce cagliari maçını banttan seyretmek” başlığına konu olan 19 Aralık 1999 tarihli Lecce-Cagliari maçının 20. yıldönümüne denk gelen karşılaşma öncesinde Ekşi Sözlük’te maçın başlığı gündemi oluşturdu. Futbolseverler bu maçın da skorunun 0-0 olabileceği yönünde tahminlerde bulunurken yoğun yağış nedeniyle maç ertelenmişti. Bugün oynanan maçta ise tam anlamıyla fırtına koptu.

Mücadelenin 30. dakikasında Cagliari, penaltı kazandı ve topun başına geçen Joao Pedro takımını 1-0'lık skorla öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu ve ekipler soyunma odalarının yolunu tuttular.

Cagliari 2. yarıya da hızlı başlayan ekip oldu ve 67.dakika Nainggolan skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçtaki gerilimi daha da arttırdı. Özellikle ev sahibi ekip daha hırçın bir futbol ile sahada yer aldığı gözlendi.

Maçın son 10 dakikasında girilirken 81'de Cagliari'de Cacciatore direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. 83. dakikada da kazanılan penaltıyı gole çeviren Lapadula, ev sahibi ekip adına umutlandıran golü kaydetti.

Olay çıktı

Penaltı golünün ardından saha içi bir anda karıştı ve Lapadula ile Olsen kafa kafaya geldiler hatta olay fiziksel müdahaleye kadar ilerledi. Maçın hakemi de iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi ve Cagliari 9, ev sahibi ekip Lecce maçta 10 kişi kaldı.

Bu yaşanan gerilimli dakikalardan sonra sonra maç içindeki tempo bir an olsun durmadı ve 90+1. dakikada Calderoni Lecce adına sahneye çıktı ve takımına bir puanı getiren golü kaydetti. Mücadele 2-2'lik sonuçla sona erdi ama sonuçtan daha çok maç içinde yaşananlar maça damga vurdu.