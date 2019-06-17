İtalya Serie A'ya yükselen Lecce'nin Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz'a olan ilgisi sürüyor. İlk teklifi hem Beşiktaş hem de Burak Yılmaz tarafından reddedilen İtalyan kulübü, buna rağmen geri adım atmayı düşünmüyor.

Lecce Başkanı Sticchi Damiani, Casa Gazetta'ya verdiği röportajda Burak Yılmaz'ın yanı sıra Bursaspor'un stoperi Ertuğrul Ersoy ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Damiani, "Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sportif direktörümüz Mauro Meluso, Burak ve Ertuğrul'un transferlerini bitirmek için görüşmelerini yapıyor" ifadelerini kullandı.

(Sabah)