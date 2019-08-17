İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, yaz transfer dönemi boyunca Kara Kartal’ın golcüsü Burak Yılmaz’ı kadrosuna katabilmek için yoğun bir çaba sarf etti. Ancak Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu için tüm imkânları seferber etmesine rağmen başarısız oldu. Sarı- Kırmızılılar, şimdi ise flaş bir hareketin altına imza attı. Sezon öncesinde forma numaralarını açıklayan Lecce, 33 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar’da giydiği ‘17’ numaralı formayı boş bıraktı.

Hocası çok istiyor

Bu gelişme sonrasında İtalyan basınında Lecce’nin, Burak Yılmaz yeniden masaya oturacağı yazıldı. Lecce Teknik Direktörü Fabio Liverani de, Burak Yılmaz’ın Sarı-Kırmızılı formayı giymesini çok istiyor. Çizme ekibinin ise golcü futbolcu için transfer sezonunun sonuna kadar girişimlerini sürdüreceği öğrenildi.