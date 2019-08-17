Yaz transfer döneminde uzun bir süre boyunca Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın peşinden koşan Lecce, milli futbolcunun Siyah Beyazlılar'da giydiği 17 numaralı formayı boş bırakmıştı. İtalyan kulübü, söz konusu formayı taşıyacak ismi dün resmen açıkladı.

Serie A ekibi, resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştığı haberde Cagliari'nin 29 yaşındaki Brezilyalı hücumcusu Diego Farias'ı şartlı ve zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığını ve yıldız isme 17 numaralı formayı verdiğini duyurdu. Forvet arkası mevkiinde forma giyen Farias, geçtiğimiz sezon 35 maçta 7 gol ve 5 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler