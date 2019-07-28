Lecce, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti!

Uzun bir süredir Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın peşinden koşan Lecce, milli futbolcuyu kadrosuna katmaktan vazgeçmiş gibi görünüyor. Sportif direktörleri Mauro Meluso aracılığıyla milli futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerde bulunan Serie A ekibinin santrfor transferinde rotasını değiştirdiği öğrenildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Burak için yürüttüğü görüşmelerden istediği sonucu alamayan Lecce kulübünün Sassuolo'nun Senegalli forveti Khouma Babacar'ı gündemine aldığını yazdı. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 31 maçta yalnızca 7 kez fileleri havalandırabilirken 2 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler