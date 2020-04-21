G2 Esports ve Fnatic arasında gerçekleşen heyecan dolu LEC 2020 Bahar Mevsimi finalleri, yine yüz binlerce espor sever tarafından büyük bir merak ile takip edildi. 19 Nisan günü gerçekleşen final karşılaşması en tepe noktasında anlık 813 bin 638 kişi tarafından canlı olarak izlendi.

Esports Charts’ın sağladığı verilere göre G2 Esports ve Fnatic ekiplerinin final karşılaşması belirttiğimiz gibi 813 bin 638 kişi tarafından izlenirken, ocak ayında başlayan ligdeki ortalama anlık seyirci 221 bin 499 olarak ölçüldü.

217 bin 500 dolarlık bir ödül havuzuna sahip olan ligde şampiyonluğa G2 Esports ekibi ulaştı. G2, beş maçlık final karşılaşmasında rakibi Fnatic’i 3-0’lık ezici bir skor ile mağlup ederek büyük ödüle ve şampiyonluk unvanına sahip oldu.

Ligin bir önceki sezonu olan LEC 2019 Yaz Mevsimi Finallerinde ise anlık canlı izleyici sayısı 841 bin 147 kişiye kadar ulaşmıştı.

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