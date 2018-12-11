LeBron ve Kuzma galibiyeti getirdi

Sezon başında yıldız oyuncu LeBron James’i kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Los Angeles Lakers, 17’nci galibiyetini konuk ettiği Miami Heat’i 108-105 yenerek aldı.

Batı Konferansı’nda 5’inci sırada yer alan Lakers’ta James 28 sayı, 12 asist ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 33 sayı ve 7 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 15’inci yenilgisini alan Heat’te Justise Winslow 28 sayı ve 7 ribaunt, Dwyane Wade 15 sayı ve 10 asist, Kelly Olynyk ise 15 sayı üretti.

NBA’e 3 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Washington Wizards: 109-101

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 116-102

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 113-100

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 89-108

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 108-92

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 122-113

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 101-76

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-99

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-123 (Uzatmalarda)

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-108

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 108-105

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