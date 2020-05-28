LeBron ve Hidayet’ten ırkçılık tepkisi

ABD’de siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesine LeBron James tepki gösterdi. Minneapolis kentinde George Floyd’un polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesi karşısında James, Instagram adresinden bir paylaşım yaptı. NFL oyuncusu Colin Kaepernick’in diz çökme tepkisini paylaşan LeBron, “Şimdi anladınız mı?” ifadelerini kullandı. Bu konuda hassasiyet gösteren bir diğer isim de eski milli basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu oldu. Başkan Türkoğlu, Twitter hesabına Floyd’un fotoğrafı ile “Lütfen, nefes alamıyorum.” sözlerini paylaşarak, “Irkçılık insanlık için bir zehirdir” diye yazdı.