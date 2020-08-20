NBA Play-Off ilk tur maçında Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers'ı 100-93'lük skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Portland'da Damian Lillard 34 sayı ile oynarken, Lakers'ta ise LeBron James’in müthiş performansı yenilgiyi önleyemedi. 35 yaşındaki yaşayan efsane 23 sayı, 17 ribaund ve 15 asist ile mücadele etti. Diğer karşılaşmalarda ise milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Orlando Magic'e 122-110'luk skorla mağlup oldu ve seride 1-0 geriye düştü.

Ersan forma giyemedi

Milwaukee'de Ersan sakatlığından dolayı forma giymezken, takımda Giannis Antetokounmpo'nun da 31 sayı, 17 ribaund ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Orlando'da ise Nikola Vucevic 35 sayı, 13 ribaund ile yıldızlaştı. Gecenin diğer toplu sonuçları ise şöyle oldu: H.Rockets: 123-Oklahoma:: 108 (1-0), Indiana Pacers: 101-Miami Heat: 113 (0-1).