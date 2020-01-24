LeBron James'ten triple-double

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets’i 128-113 yendi. LeBron James, kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

24 Ocak 2020, Cuma 10:30 Son Güncelleme:
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LeBron James'ten triple-double

NBA’e 3 maçla devam edildi, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets’i 128-113 yendi. LeBron James, takımı Lakers’ın Nets’i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.  Sezonun 36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers’ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti. Nets’te Kyrie Irving’in 20 ve Taurean Prince’in 18 sayısı, sezonun 25 mağlubiyetini önleyemedi.

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