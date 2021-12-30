NBA Ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve NBA tarihinin en iyileri arasında gösterilen LeBron James, ilerleyen yaşı ve emekliliği hakkında konuştu.

Marca'da yer alan habere göre LeBron James, "19 yıldır buradayım ve bir 19 yıl daha oynayamayacağımı biliyorum. Kesinlikle kariyerimin orta noktasında değilim. Bakalım oyun beni nereye götürecek. Zihnim ve vücudum izin verdiği sürece oynayabilirim" sözlerini dile getirdi.

Yıldız basketbolcu, Los Angeles Lakers'ta bu sezon 28 sayı, 7.2 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları ile oynuyor.

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