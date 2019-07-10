Halen aktif basketbolculuk kariyerini sürdüren ancak şimdiden ‘Yaşayan efsane’ olarak anılan Los Angeles Lakers’ın süperstarı Lebron James, tüm genç sporculara örnek alacak bir hareketin altına imzasını attı. Her zaman çalışma disiplini ve karakteriyle ön plana çıkmayı başaran 35 yaşındaki süperstar, herkesin tatil olduğu sezon arasında idman yapmaya devam ediyor.

Dün gece sosyal medya hesabından 04.55’te basketbol sahasında bir paylaşım yapan Lebron, gönderinin altına Time To Work (Çalışma zamanı) notunu düştü. Birçok basketbolsever de bu paylaşımın ardından Lebron’a övgüler yağdırdı.