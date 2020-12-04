10 yıl sonra gelen zaferde büyük paya sahip süperyıldız LeBron James'in ardından serbest kalan Anthony Davis de Lakers'la anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki LeBron, Lakers'ın 2 yıllığına 85 milyon Dolar'lık maksimum kontrat teklifini kabul etti. Kontratındaki oyuncu opsiyonunu reddederek serbest statüsüne giren yıldız uzun ise 5 yıl için 190 milyon Dolar'lık yeni sözleşmeye imza attı. Bu sonuçla Lakers'ı Kobe Bryant'tan sonra şampiyonluğa taşıyan ilk yıldız olan Lebron ve Davis takımda kaldı. Ayrıca LeBron 2023'e kadar sürecek yeni sözleşmesini tamamlarsa, 2022 Draftı'nda seçilmesi beklenen oğlu Bronny James'le aynı ligde oynamış olacak.



