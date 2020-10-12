Los Angeles Lakers, 2020 NBA Final Serisi'nde Miami Heat'i 4-2 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. Bu büyük başarı sonrası şampiyonluk kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane Kobe Bryant'a adanırken LeBron James de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşanan trajik kaza sonrası hedefe kilitlendiklerini belirten LeBron, "Olabildiğince birbirimize yaklaştık. Bu, o an gerçekleşti. Tüm basketbol dünyası da birbirine yaklaştı ama içimizde, eve döndüğümüzde bizim için çok daha fazlasını ifade ediyor. O andan itibaren hedefe kilitlendik. 'Bu, hepimizden daha önemli' dedik" ifadelerini kullandı.



