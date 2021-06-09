LeBron James forma numarasını değiştiriyor
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen yıldız basketbolcu LeBron James, numarasını değiştirme kararı aldı. Buna göre James önümüzdeki sezon, 23 numara yerine daha önce Miami Heat'te şampiyonluk yaşadığı 6 numaraya geçiş yapacak.
NBA ’de son şampiyon Los Angeles Lakers‘ta takımın süperstarları Anthony Davis ve LeBron James forma numaralarını değiştiriyor. LeBron James forma numarasını Anthony Davis'e vereceğini duyurdu. İki yıldızın forma numaraları 2021-2022 sezonundan itibaren değişecek.
Lakers‘ta LeBron James ve Anthony Davis’in forma numaraları değişiyor. LeBron James, Instagram’dan yaptığı açıklamada 23 numaralı formasını Anthony Davis’e vereceğini duyurdu. King James ise 6 numaralı formayı giymeye başlayacak. Forma değişiminin 2021-2022 sezonunda yaşanacağı öğrenildi.
Chris Haynes’ın haberine göre; LeBron James geçen yaz 6 numaralı formaya geri dönmek istemişti ancak Nike 23 numaralı LeBron James formalarının basıldığını söyleyerek bunu onaylamamıştı.