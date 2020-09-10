LeBron James, 162.galibiyetle Fisher’ı geçti

NBA’de Miami Heat, Milwaukee Bucks’ı 103-94 yenerek seriyi 4-1’e getirdi ve Doğu Konferansı’nda finale yükselen ilk takım oldu. Miami Heat, 2014 yılının ardından ilk kez konferans finali oynamaya hak kazandı. Batı Konferansı’nda ise Los Angeles Lakers, yarı final eşleşmesinin üçüncü maçında Houston Rockets’ı 112-102 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. 36 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle öne çıkan LeBron James, 162. play off galibiyetini alarak Derek Fisher’ı geride bıraktı ve NBA tarihinde en çok play off galibiyeti alan oyuncu oldu.