Oynaması en eğlenceli şampiyonlardan biri olan LeBlanc, en iyi midlerden biridir. League of Legends dünyasında LeBlanc sevilen şampiyon, Syndra ile iyi bir takım olabilmektedir. LeBlanc şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri hazırladık.

Hilekâr LeBlanc

Noxus'un ilk günlerinden beri LeBlanc, insanları ve olayları kurnazlıkla parmağında oynatmaktadır. Hilekarlığı ile bilinen şampiyon Kara Gül birliğinin diğer mensuplarının bile akıl erdiremediği soluk tenli bir kadındır. Gücüyle kendini kopyalayan bu büyücü her alanda her tür rakibin karşısına çıkabilir.

Aynı anda birden fazla yerde bulunabilme özelliğine sahip LeBlanc, düşmanlarını şaşırtmakta tam bir ustadır. Şampiyonu her zaman görünmez, kuytu köşelerde, komplo teorileri hazırlarken bulabilirsiniz. Onun niyetini kimse bilemez...

Hilekâr LeBlanc Oynanış Biçimi

LeBlanc, herkesin düşündüğü gibi bir OP şampiyonu değildir. İyi bir oyuncunun elinde çok tehlikeli bir şampiyona dönüşebilir. Şampiyonun pasif skili olan Şer Mührü, büyüleri ile düşmanları 4 saniyeliğine işaretler. 5 saniyeden sonra kullanılan ilk yetenek bu mührü parçalar. Rakibe büyü hasarı verir. Üzerinde mühür patlatılan hedef 5 saniye boyunca bağışıklık kazanır.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Kristal Küre, devamlı olarak büyü hasarı verir. Şehri Mührü ile güçlendiği zaman büyü en yakındaki mühürlü rakibe seker.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Vurkaç, şampiyon hedef konuma atılarak, çevresinde olan birimlere büyü hasarı verir. 4 saniyeliğine skill aktif hale gelerek etkinleşip başlangıç noktasına dönebilir.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Hayali Zincir, şampiyonun rakiplerine fırlattığı zincir isabet alan ilk birimin Gerçek Görüş altına girmesine sebebiyet verir. Ayrıca şampiyona zincirlenip büyü hasarı almasını sağlar. Rakibin hareket hızının %25 azalmasına yol açar. Hedef 1.5 saniye boyunca zincirli kalırsa, fazladan büyü hasarı alır. Hedefin hareket kabiliyeti olmaz. Azami büyü hasarı en fazla 240 şeklinde yansıtılır.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Taklit, şampiyon büyülerini kopyalar. Böylece kendisi ile birlikte kullanacak bir kopya oluşur. Kopyası 2.5 saniye haritada kalır. Şampiyon bu yeteneğini kendi üzerinde kullandığı sıra Gülün Gölgesi etkisi oluşturur. Gülün Gölgesi ise imlecin bulunduğu yerde ortaya çıkar. Görünür durumdaki en yakın hedefe doğru ilerler. LeBlanc’ın kullandığı son büyünün sahtesini hedefe uygular. Fakat hasar vermez bu sadece bir kopyadır.

Hilekâr LeBlanc S11 Rün Dizilimi

LeBlanc şampiyonunun S11 rün dizilimi nasıldır;

Hâkimiyet

Elektrik Ver

Kan Tadı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Açgözlü Avcı

Büyücülük

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Hilekâr LeBlanc S11 Yetenek Skilleri

LeBlanc, kill almak konusunda hızlı olabilir. Fakat iyi refleksleriniz yoksa 1 vs 1 dahil olmak üzere her savaşta geriye düşebilirsiniz. Klavyeden W fullenene kadar çok dikkatli ve titiz farm yap malısınız. LeBlanc, şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Kristal Küre: 2- 8- 10- 12- 13

Vurkaç: 1- 4- 5- 7- 9

Hayali Zincir: 3- 14- 15- 17- 18

Taklit: 6- 11- 16

Hilekâr LeBlanc S11 Counter Pickler

LeBlanc şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Galio

Fizz

Morgana

Syndra (Bu şampiyon ile harika bir takım arkadaşı da olabilir)

Diana

Hilekâr LeBlanc Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Luden'in Çığlığı

Sihirbaz Pabuçları

Zhonya'nın Kumsaati

Gece Tırpanı

Morellonomikon

Rabadon'un Şapkası

Hilekâr LeBlanc Kostümleri

LeBlanc şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Günahkâr Kostümü

Prestijli Kostümü

Aşk Avcısı Kostümü

Kara Kuzgun Kostümü

Ağaç Ata Kostümü