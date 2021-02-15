Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın akşam Barcelona, Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Adeta yıldızlar topluluğunun kapışacağı dev maçta iki takım da 10 Mart'taki rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

"Soyunma odasında Messi'yi çok konuştuk"

Paris Saint Germain adına maç öncesi düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Pochettino'nun yanında katılan Leandro Paredes, Messi sorularına çok ilginç bir cevap verdi ve "Messi'nin transferini PSG soyunma odasında çok fazla konuştuk. Ama bu akşam bu konunun detaylarına girmeyeceğim. Önemli olan maçı kazanmak" dedi.

3 sene önceki 6-1'lik mağlubiyet hakkında sorulan bir soruya da Paredes, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece skoru biliyorum" dedi. Paredes o dönem Roma'da forma giyiyordu. 26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Lionel Messi'nin de Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı...

İstediği takıma gidebilir...

Paredes'in maç öncesindeki bu açıklamasının ise Messi üzerindeki etkisi özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yaz aylarında kulüpten ayrılamayan ve istemeden takımda kalmak zorunda kalan Messi'nin Barcelona'yla olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Messi, şu anda da istediği bir kulüple Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde sözleşme imzalayabilir.