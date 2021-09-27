Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Altay'ın Ajax altyapısından yetişen Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, zorlu maç öncesi Beşiktaş'a hiç şans vermediğini flaş ifadelerle açıkladı.

ESPN'e bulunduğu açıklamalarda ilk olarak hafta sonu 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçına ilişkin konuşan Kappel, "Beşiktaş, Türkiye'de büyük bir takım ve onlara karşı oynadık. Devre arasına 0-0 girdik. İkinci yarıda öne geçtiler. Normalde herkes başını öne eğer ama biz devam ettik. Eşitleyen gol 70. dakikada geldi. Maçtan önce de teknik direktörümüz Beşiktaş'ın 70. dakikadan sonra biraz yorulabileceğini söylemişti. Sonuçta Avrupa'da da oynuyorlar. Sonra bir pas verdim ve takım arkadaşım golü attı. Flaş bir galibiyet aldık. Her yerde fotoğraf, forma isteyen taraftarlar. Mesaj kutum doldu. Taraftarlar gerçekten mutluluklarını paylaştılar. Böyle tebrik edilmek güzeldi" dedi.

'Bence 9-0'lık Cambuur maçı gibi olacak'

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax - Beşiktaş maçına ilişkin düşüncelerini paylaşan Kappel, "Beşiktaş'ın şansı bana göre %0. Beşiktaş'a Ajax karşısında şans vermiyorum. Ajax en son kime karşı 9-0 kazanmıştı? Cambuur? Evet, bence öyle bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları kadro ile Amsterdam'da oynayamazlar. Muhtemelen kapanacaklar. Ajax, ilk golü attıktan sonra ekstrem bir skor ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Dortmund maçı üzerinden de Beşiktaşı değerlendiren Hollandalı futbolcu, "Beşiktaş, zayıf bir takım değil ama ilk 11 oyuncularının çoğundan faydalanamayacaklar. 13 oyuncuları eksik" dedi.

'Umarım Ajax kazanır'

Kimi desteklediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kappel, "Ben Ajaxlıyım. Amsterdamlıyım. Umarım Ajax kazanır ve Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince ileri giderler" dedi.