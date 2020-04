Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Peki League of Legends'ın en iyi karakterleri hangisi? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

League of Legends birçok karaktere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca League of Legends’ın uzun süredir devam eden müthiş karakter dengesi var. Bu kadar güzel bir dengede hangi karakter ile oynayacağınızı seçmek zor oluyor o yüzden. Ancak şu an okuyacak olduğunuz listemiz; bu karakterler, bu şampiyonlar içinden Türkiye’deki oyuncular tarafından en çok tercih edilenleri sizler için derledik.

İşte o karakterler

1- Thresh

2- Lee sin

3- Caitlyn

4- Lucian

5- Ahri

6- Xayah

7- Zac

8- Yasuo

9- Master Yi

10- Vayne