League Of Legends Yaz Mevsimi ödülleri sahiplerini buluyor

Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi’nde lig aşamasının tamamlanmasına yalnızca iki hafta kaldı! Mevsim Finalleri yavaş yavaş ufukta görünürken ligin en iyilerinin belirlendiği Mevsim Ödülleri için de geri sayım başladı. Oylamalar, 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından açılacak ve bu sene de mevsimin en iyileri 10 farklı dalda ödüllendirilecek.

10 ödülün 8’i Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek. Mevsimin En Değerli Oyuncusu, 9. haftanın sonuna kadar oynanan karşılaşmalarda en fazla Maçın En Değerli Oyuncusu seçilmiş kişi olacak. Taraftar Özel Ödülü ise, 7 Ağustos Pazar saat 19.00’da woobox’ta başlayacak oylama sonucunda izleyiciler tarafından belirlenecek.

Taraftar Özel Ödülü

Şampiyonluk Ligi’nin 8 haftası tamamlandıktan sonra en az 8 maça çıkmış ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, izleyiciler tarafından belirlenecek. Oylama 7 Ağustos Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Oylamaya ilişkin duyuru Şampiyonluk Ligi sosyal medya hesaplarından yapılacak.

Mevsimin En Değerli Oyuncusu Dokuzuncu haftanın sonuna kadar oynanan maçlarda en fazla Maçın En Değerli Oyuncusu seçilmiş kişi Mevsimin En Değerli Oyuncusu ödülünün de sahibi olacak.

Eşitlik olması durumunda Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi en yüksek puana sahip olan isimler arasında oylama yapacak.

Mevsimin Çaylağı Geçmiş mevsimlerde herhangi bir profesyonel ligde 4’ten daha fazla maçta oynamamış, 8. hafta itibariyle en az 8 maça çıkmış ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

Mevsimin En Çok Gelişen Oyuncusu

Geçmiş mevsimlerde Şampiyonluk Ligi’nde mücadele eden, 8. hafta itibariyle en az 8 maça çıkmış olan ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular arasından Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi tarafından seçilen isimler oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

• Şampiyonluk Ligi’nin 8. haftası itibariyle en az 8 maça çıkan ve hâlâ bir takım kadrosunda kayıtlı bulunan bütün isimler oylamada yer alacak.

• Ödül sahibi, Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

Bütün ödüller için oylama 7 Ağustos Pazar günü, saat 19:00’da başlayacak ve 14 Ağustos Pazar günü aynı saatte sona erecek! Ödül sahipleri 15 Ağustos Pazartesi günü LoLespor sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.



