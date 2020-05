Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Tahm Kench. Tahm Kench'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Tahm Kench'in özellikleri

Tarih boyunca birçok farklı adla anılan iblis Tahm Kench, Runeterra'nın nehirleri boyunca seyahat ederek bastırılamaz açlığını insanların sefaletiyle bastırıyor. Tuhaf şekilde çekici ve gururlu biri gibi görünse de fiziksel dünyada bir hovarda gibi salına salına dolaşarak kendisinden şüphelenmeyecek kurbanlarını arıyor. Bir kırbaç gibi kullanabildiği dili, tepeden tırnağa zırhla kaplı savaşçıları bile metreler ötesinden sersemletebiliyor ve avı guruldayan midesini bir boyladı mı bir daha asla bu dipsiz çukurdan geri dönemiyor.

Yetenekler

Tadımlık

Tahm Kench saldırı ve yeteneklerini devasa cüssesiyle destekleyerek toplam can miktarına bağlı olarak fazladan hasar elde eder. Rakip şampiyonlara hasar verdiğinde Tadımlık yükleri biriktirir. Yük sayısı üçe ulaştığında bir rakip şampiyon üzerinde Ham Yap yeteneğini kullanabilir.

Dil Yarası

Tahm Kench diliyle ani bir saldırı yaparak isabet ettiği ilk birime hasar verir ve onu yavaşlatır. Bu yetenek, üç adet Tadımlık yükü olan birimlere karşı sersemletme etkisi kazanır.

Ham Yap

Tahm Kench bir hedefi yutar ve ona azami can değerinin belli bir yüzdesini büyü hasarı olarak verir. Yutulan minyon ve canavarları beceri atışı yaparak tükürebilir, tükürülen birim düştüğü yerde alan etkili büyü hasarı verir.

Kayış Gibi

Tahm Kench gelen hasarı gri cana dönüştürür. Biriken gri can azalınca, gri can miktarın belli bir yüzdesi Can yenileme olarak Tahm Kench'e döner. Yetenek etkinleştirildiğinde mevcut bütün gri can bir kalkana dönüşür.

Lezzet Yolculuğu

Tahm Kench haritanın başka bir yerine ışınlanır; bunu, yanına bir takım arkadaşını alarak yapabilir.